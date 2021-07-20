Для привлечения молодежи саратовский ЗАГС жжет в Tik Tok

Сегодня, 20 июля, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла встреча с начальником управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлией Пономаревой.

Чиновница рассказала, что для привлечения внимания молодежи репродуктивного возраста ЗАГС решил завести аккаунт в популярной соцсети Tik Tok.

Пономарева отметила, что формат для госоргана необычный и новый, чиновники долго сомневались, но, тем не менее, решили попробовать.

- Сейчас саратовский ЗАГС вас ждет и жжет в Tik Tok, - резюмировала Пономарева.

На канале zags064 419 подписчиков и 12 видео. В частности там рассказывают про такие неординарные темы, как матчества.

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