Роспотребнадзор Саратовской области: Темпы вакцинации растут, темпы заболеваемости падают

Ольга Кожанова

Ситуация в Саратовской области по коронавирусу остается напряженной, несмотря на то, что темпы заболеваемости на текущей неделе снизились. Снижение составляет 11% по сравнению с предшествующей неделей. При этом в 12 районах области отмечено превышение среднеобластных показателей - это Балаковский, Балашовский, Новоузенский, Ровенский, Турковский районы, Саратов и др. Об этом заявила главный санитарный врач региона Ольга Кожанова на координационном совете в правительстве области 20 июля.

Основной возраст заболевших от 30 до 64 лет, эти пациенты составляют 56 процентов всех случаев. Рост заболеваемости среди работающего населения - за послед неделю рост на промпредприятиях – 108%, в сфере услуг на 16%, на 24% росла заболеваемость работников торговли.

Кожанова отметила, что по сравнению с прошлой неделей темпы вакцинации от коронавируса выросли на три процента. В области вакцинировано без малого полмиллиона жителей. Это почти 40% от числа тех, кому положена прививка.

Она предложила, чтоб главы районов в оперштаб направляли планы своих массовых мероприятий, чтоб оценивать их масштаб и по постановлению правительства определяться, можно их проводить или нет.

Первый замминистра Станислав Шувалов отметил, что средняя пропускная нагрузка прививочных пунктов в области сегодня - 10 тыс. человек в сутки.

Ниже среднего в Саратовской области уровень вакцинации в Ивантеевском, Красноармейском, Марксовском районах. Всего в регион поступило 557 808 доз вакцины трех видов. До конца в регион поступит еще 7800 доз ГамКовидВака.