«КВС» обещает надолго перекрыть улицу Чернышевского

«Концессии водоснабжения-Саратов» сегодня, 20 июля, анонсировали реконструкцию магистрального водопровода на улице Чернышевского.

- Объект имеет важное значение для городской инфраструктуры, т.к. магистральный водовод d 700 мм по ул. Чернышевского снабжает питьевой водой тысячи жителей Волжского, Октябрьского, Заводского районов города. Стальной трубопровод был проложен в 1987 году и к настоящему времени полностью выработал свой эксплуатационный ресурс, - говорится в сообщении «КВС».

В 2022 году коммунальщики заменят 1,1 км водопровода на участке Чернышевского от Радищева до Князевского взвоза.

Сейчас в «Концессиях» прорабатывают резервные схемы водоснабжения для абонентов, подключенных к заменяемому участку.

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