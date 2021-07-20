51-летняя жительница Саратовской области впервые стала матерью

Сегодня, 20 июля, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла встреча с начальником управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области Юлией Пономаревой. Она рассказала о рождаемости в регионе.

Рождаемость за минувшие полгода увеличилась на 0,57%. Всего родилось 8 899 детей, мальчики - 51%, девочки - 49% (4331).

Чаще всего саратовчанки становились матерями после 30 лет – таких 4 194, что составило 45%. От 25 до 29 лет 2 715 мамам, а в промежутке от 18 до 24 лет родили 1 888 девушек. Также стали родительницами 88 барышень 16-17 лет.

Самыми возрастными мамой и папой стали 51-летняя женщина и 67-летний мужчина. Дама стала родительницей впервые, у саратовца уже было трое детей.

А самыми молодыми родителями стали 17-летний парень и 14-летняя девушка. У пары родилась дочка.

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