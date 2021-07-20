Смертность в Саратовской области выросла на 20%

Сегодня, 20 июля, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла встреча с начальником управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлией Пономаревой. Статистика по смертности в регионе удручает.

Пономарева рассказала, что в сравнением с аналогичным периодом 2020-го смертность за первое полугодие 2021 года выросла на 20%.

Начальник управления по делам ЗАГС также уточнила, что в статистику входят не только жители Саратовской области, но все зарегистрированные в регионе смерти. Всего их 20 864. Более подробные данные, с разбивкой на жителей и гостей области, можно будет узнать позднее, этим занимаются статистики.

Пономарева уточнила, что в июне ЗАГС зафиксировал 3 226 смертей.

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