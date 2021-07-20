Свадебный бум в Саратове ожидается на 21 августа

Юлия Пономарева

В 2021 году запрос предпочтения молодоженов несколько изменились и даты выбираются не всегда очевидно «красивые». Об этом 20 июля в пресс-центре «КП-Саратов» рассказала начальник управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области Юлия Пономарева.

- Запрос на красивые свадебные даты есть всегда. В этом году на 21 августа (21.08.21) уже подано 277 заявлений от молодоженов. На 13.08.21 планируются 92 брака.

Что касается прошедших дат, мы все даты красивые держали открытыми для регистрации. Самыми популярными стали как раз не очень красивые, на наш взгляд.

20 февраля, (20.02.21) к примеру – было 125 браков. Пятого июня 2021 – 220 браков, 12 февраля – 82 бракосочетания, столько же было 15 мая, 21 января – 75 браков.

А на такие даты как 09.09.21 подано 19 заявлений пока во Дворец бракосочетаний, на 21.09.21 – всего одно, - рассказала Пономарева.

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