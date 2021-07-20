В Энгельсе открыли мост для людей и свиней

Обновленный мост может выдержать большегрузы со свиными тушами Фото: Дарья Вострикова

Сегодня, 20 июля, в Энгельсском районе после реконструкции открыт важный путепровод – мост через оросительный канал в селе Новопушкинское.

Он был закрыт в марте для капремонта, причина – потребности мясохладобойни ООО «Свинокомплекс Хвалынский». Руководство организации обращалось к минтрансу региона с просьбой увеличить грузоподъемность и ширину проезжей части моста.

- Мы производим по 60 тонн готовой продукции, завозим порядка тысячи голов живой свиньи завозим. Нам очень нужен этот мост, и мы благодарны за работу, - отметил директор мясокомбината Михаил Кожевников.

Сергей Родионов Фото: Дарья Вострикова

Начальник отдела строительства, ремонта и эксплуатации искусственных сооружений ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» Сергей Родионов отметил быструю работу подрядчика ООО «Инновамост». Все сделали на полтора месяца раньше заявленного в контракте срока. При этом подрядчик ничего не просил - ни авансов, ни кредитов. Директор этой организации Роман Пугачев рассказал, что на мосту сделали новые опоры и балки. Теперь здесь могут спокойно проехать сразу две машины.

Работы прошли в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области» государственной программы региона «Развитие транспортной системы» и финансировались из регионального бюджета.