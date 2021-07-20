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Общество20 июля 2021 11:18

Жизни 14 саратовцев прервались из-за коронавируса

Всего погибли 1 584 человека
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Ещё 14 жителей Саратовской области не пережили коронавирус.

- За прошедшие сутки новая коронавирусная инфекция унесла жизни одиннадцати женщин и троих мужчин в возрасте от 30 до 91 года, - сообщили в региональном минздраве.

Всего на сегодняшний день в регионе от COVID-19 погибли 1 584 человека.

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