В Дергачевском районе после наезда автомобиля велосипедистка попала в больницу

Велосипедистку пришлось госпитализировать Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 19 июля, в Дергачевском районе Саратовской области автомобиль сбил велосипедистку. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 10:40 у дома №75 на улице Советская в селе Сафаровка 40-летний мужчина за рулём «ВАЗ-21074» был невнимателен во время заднего хода и наехал на 54-летнюю женщину на велосипеде.

В результате велосипедистку пришлось госпитализировать.

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