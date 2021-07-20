В Дергачевском районе после наезда автомобиля велосипедистка попала в больницу

Велосипедистку пришлось госпитализировать
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 19 июля, в Дергачевском районе Саратовской области автомобиль сбил велосипедистку. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В 10:40 у дома №75 на улице Советская в селе Сафаровка 40-летний мужчина за рулём «ВАЗ-21074» был невнимателен во время заднего хода и наехал на 54-летнюю женщину на велосипеде.
В результате велосипедистку пришлось госпитализировать.
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