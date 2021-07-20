Невнимательный покровчанин дал задний ход и сбил престарелую женщину

Вчера, 19 июля, в Энгельсе Саратовской области машина во дворе дома сбила престарелую женщину. Подробности рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 14:25 во дворе дома на Степной, 175 37-летний мужчина за рулем Datsun on-DO невнимательно дал задний ход и не заметил 83-летнюю женщину.

В результате бабушка получила травмы.

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