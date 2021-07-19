В Пугачевском лесничестве произошел пожар

Фото минприроды

14 июля в Пугачевском лесничестве Перелюбского района Саратовской области произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

Площадь пожара составила 2,1 га. С огнем справились два человека и одна единица техники.

- Системой ИСДМ-Рослесхоз зафиксировано 33 места повышенной температуры (термоточки) на площади 1313 га. Наибольшая площадь их обнаружена системой в Екатериновском МР (5 шт. общей площадью 559 га), в Калининском МР ( 3 шт. общей площадью 229 га), в Балашовском МР – (1 шт. площадью 202 га), - говорится в сообщении.

Если вы заметите лесной пожар, позвоните по номеру 8-800-100-94-00 (прямая линия лесной охраны) или 112.

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