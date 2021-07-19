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Происшествия19 июля 2021 15:57

Водолазы достали тело мужчины со дна пруда в Тепличном

На месте работают медики, правоохранители и спасатели
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото облспаса

Фото облспаса

В расположенном в Саратовском районе поселке Тепличный в пруду утонул мужчина. Подробности сообщили в облспасе.

Тело достали водолазы службы спасения. Труп передали следственно-оперативной группе регионального СУ СК.

На места работают водолазы облспаса, сотрудники центра медицины катастроф, полиции и следственного комитета. Выясняются обстоятельства трагедии.

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