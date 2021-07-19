Водолазы достали тело мужчины со дна пруда в Тепличном

Фото облспаса
В расположенном в Саратовском районе поселке Тепличный в пруду утонул мужчина. Подробности сообщили в облспасе.
Тело достали водолазы службы спасения. Труп передали следственно-оперативной группе регионального СУ СК.
На места работают водолазы облспаса, сотрудники центра медицины катастроф, полиции и следственного комитета. Выясняются обстоятельства трагедии.
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