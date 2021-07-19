Водолазы достали тело мужчины со дна пруда в Тепличном

Фото облспаса

В расположенном в Саратовском районе поселке Тепличный в пруду утонул мужчина. Подробности сообщили в облспасе.

Тело достали водолазы службы спасения. Труп передали следственно-оперативной группе регионального СУ СК.

На места работают водолазы облспаса, сотрудники центра медицины катастроф, полиции и следственного комитета. Выясняются обстоятельства трагедии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.