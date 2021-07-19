Панков: Коммерческие перевозчики без конкуренции не выдерживают качество

Фото из Telegram-канала «Пара слов»

Сегодня, 19 июля, депутат Госдумы Николай Панков встретился с жителями Волжского района Саратова. Обсуждали вопрос общественного транспорта.

В своём Telegram-канале «Пара слов» политик пишет, что причиной встречи послужили многочисленные жалобы местных жителей на работу транспорта.

- Люди говорят, что по вечерам не ходит общественный транспорт. Например, после 21:00 оказываются «отрезанными» Иволгино, Юбилейный, «Изумрудный», Зональный и другие микрорайоны. Не соблюдается расписание на маршрутах №45, 89, 95, 90, 2Д, 251. Хотя, по расписанию они должны ходить до позднего вечера, - пишет Панков.

Депутат считает, что вышедшие на маршрут по аукциону перевозчики должны добросовестно относиться к своей работе. Панков отметил, что необходимо отойти от концепции получения выручки исключительно в час пик

- Расписание транспорта должно быть удобно людям, а не только перевозчикам. Коммерческие маршруты, чувствуя, что нет конкуренции, не выдерживают качество. Поэтому вопрос развития муниципального транспорта актуален, - считает политик.

Панков уточнил, что вопрос нужно обсудить с сотрудниками региональных Ространснадзора, ГИБДД и Минтранса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.