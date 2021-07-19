В центре Саратова установлена карантинная зона

В центре Саратова нашли повилику

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской и Самарской областям нашло в центре Саратова повилику – сорняк, снижающий качество посевов и переносящий вирусные болезни растений.

Для локализации и ликвидации очага на Дегтярной площади установлена карантинная фитосанитарная зона. Площадь очага – два гектара.

- В связи с вышеизложенным, гражданам и юридическим лицам Саратовской области, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной фитосанитарной зоне, запрещается вывоз за пределы карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции без установления карантинного фитосанитарного состояния. Все партии подкарантинной продукции при вывозе из установленной карантинной фитосанитарной зоны должны сопровождаться фитосанитарной документацией, - говорится в сообщении Россельхознадзора.

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