Газовый водонагреватель стал причиной отравления супругов из Маркса

Фото регионального СУ СК

Следователи Маркса Саратовской области начали доследственную проверку по факту отравления газом живущей в городе супружеской пары.

По предварительным данным, днем 18 июля пара плохо себя почувствовала в кухне своей квартиры на улице Куйбышева. Прибывшие по вызову врачи скорой госпитализировали их с подозрением на отравление продуктами горения.

Следователи осмотрели место происшествия:

- В помещении кухни, имеется проточный газовый водонагреватель. В период времени, предшествующий ухудшению самочувствия мужчины и женщины, водонагреватель был включен, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.