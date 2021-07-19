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Происшествия19 июля 2021 12:59

Газовый водонагреватель стал причиной отравления супругов из Маркса

Следователи начали проверку
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото регионального СУ СК

Фото регионального СУ СК

Следователи Маркса Саратовской области начали доследственную проверку по факту отравления газом живущей в городе супружеской пары.

По предварительным данным, днем 18 июля пара плохо себя почувствовала в кухне своей квартиры на улице Куйбышева. Прибывшие по вызову врачи скорой госпитализировали их с подозрением на отравление продуктами горения.

Следователи осмотрели место происшествия:

- В помещении кухни, имеется проточный газовый водонагреватель. В период времени, предшествующий ухудшению самочувствия мужчины и женщины, водонагреватель был включен, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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