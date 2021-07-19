Газовый водонагреватель стал причиной отравления супругов из Маркса

Фото регионального СУ СК
Следователи Маркса Саратовской области начали доследственную проверку по факту отравления газом живущей в городе супружеской пары.
По предварительным данным, днем 18 июля пара плохо себя почувствовала в кухне своей квартиры на улице Куйбышева. Прибывшие по вызову врачи скорой госпитализировали их с подозрением на отравление продуктами горения.
Следователи осмотрели место происшествия:
- В помещении кухни, имеется проточный газовый водонагреватель. В период времени, предшествующий ухудшению самочувствия мужчины и женщины, водонагреватель был включен, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
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