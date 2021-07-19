Мишустин назначил вице-премьера по цифровизации куратором ПФО

Дмитрий Чернышенко стал куратором ПФО Фото: Александр ГЛУЗ

Ответственный за цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко станет куратором Приволжского федерального округа. Он будет отвечать за социально-экономическое развитие ПФО. Об этом пишет «РБК».

- На него приходится около половины объема российского экспорта технологий, сосредоточена треть инновационно-активных предприятий, при «Иннополисе» в Татарстане будет центр подготовки специалистов в области цифровой экономики и информационных технологий, - объяснил источник издания.

А источник в аппарате правительства подтвердил «РБК», что распоряжение подписано. Работать кураторы будут в сотрудничестве с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

Дмитрий Чернышенко родился в Саратове 20 сентября 1968. Окончил Московский государственный технологический университет «Станкин», после чего ушел в рекламу. Первый свой гонорар в 1,5 тыс долларов он получил за заставку в рекламе «МММ».

В 2005 году Чернышенко возглавил Заявочный комитет «Сочи-2014». А после того, как МОК выбрал Сочи, стал главой Оргкомитета Олимпиады.

После Игр Чернышенко недолго возглавлял Volga Group Геннадия Тимченко, после чего вновь вернулся в спорт и стал президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 2015 году он стал гендиректором и председателем правления «Газпром-Медиа Холдинга».

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