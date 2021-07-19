В Саратовской области ожидается гроза

Сегодня, 19 июля, в Саратовской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Во второй половине дня местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, при непогоде его порывы достигнут 19 м/с.

Столбик термометра поднимется до +33...+38 градусов.

Напомним, год назад в этот день синоптики обещали такую же погоду.

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