Следователи начали проверку после утопления четырехлетнего мальчика в Балаково

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи начали проверку после утопления на городском пляже в 1-м микрорайоне Балаково четырехлетнего мальчика. Об этом сообщили в региональном СК.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
По предварительным данным, днем 18 июля там отдыхала семейная пара. Мать с сыном были на надувном матрасе. Внезапно ребенок соскользнул с него в воду.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Родители пытались спасти его самостоятельно, на помощь незамедлительно бросились спасатели пляжа. Однако обнаружить ребенка под водой не удалось. В настоящее время к его поискам привлечены водолазы областной службы спасения.
Следователь осмотрел место происшествия.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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