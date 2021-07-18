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Происшествия18 июля 2021 16:32

Следователи начали проверку после утопления четырехлетнего мальчика в Балаково

Тело ребенка разыскивают
Дарья Вострикова
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи начали проверку после утопления на городском пляже в 1-м микрорайоне Балаково четырехлетнего мальчика. Об этом сообщили в региональном СК.

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Фото: СУ СКР по Саратовской области

По предварительным данным, днем 18 июля там отдыхала семейная пара. Мать с сыном были на надувном матрасе. Внезапно ребенок соскользнул с него в воду.

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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Родители пытались спасти его самостоятельно, на помощь незамедлительно бросились спасатели пляжа. Однако обнаружить ребенка под водой не удалось. В настоящее время к его поискам привлечены водолазы областной службы спасения.

Следователь осмотрел место происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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