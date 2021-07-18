Медведь из саратовского цирка напал на дрессировщицу в Березовском

Следователи по Кемеровской области - Кузбассу организовали проверку после сообщений из СМИ о нападении медведя на дрессировщицу.

По предварительным данным, во все случилось во время представления в цирке-шапито во время гастролей в городе Березовском. Всего в цирке из хищных животных имеются четыре медведя. Во время выступления ограждения манежа не выставляли, зверей выводили на поводке.

Следствие выяснит, отвечают ли требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей услуги, которые оказываются цирком. И отвечала ли такая организация представления нормам безопасности.

Обстоятельства произошедшего выясняются, обстоятельства устанавливаются.

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