В Энгельсе на турбазе пропал Иван Трубенко

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В Энгельсе ищут 32-летнего Ивана Трубенко. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Саратов».

Он отдыхал на турбазе «Дубрава» с 9 июля и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы мужчины: рост 184 сантиметров, нормальное телосложение, короткие темно-каштановые с сединой волосы, залысины на теменной части головы, карие глаза.

Он был одет в черные шорты.

Всех, кому известно, что случилось с ним, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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