Три улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды

Сегодня, 18 июля, в Саратове ряд улиц в Ленинском районе города остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о Вишневой улице на участке от Лунной до проспекта 50 лет Октября, проспекте 50 лет Октября, 63, 65, 67, Курдюмской - от Деловой до 1-й Аптечной.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат работы.

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