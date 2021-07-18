Володин рассказал о строительстве сквера Петра I в Саратове

Председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел территорию у здания речного вокзала, где планируется размещение сквера Петра I.

Ранее этого не происходило по причине того, что земля принадлежала частным лицам. По решению Двенадцатого арбитражного апелляционного суда ее вернули в федеральную собственность.

Местные власти показали проект будущего сквера. Володин предложил более детально проработать концепцию развития этого места отдыха, учесть потребности всех жителей.

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