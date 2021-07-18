Зарегистрировано 239 новых случаев коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области на сегодняшний день зарегистрировано 239 новых случаев коронавируса.

Общее количество заболевших составило 69 884 человека, за сутки выздоровели 65 544 человека, за сутки 226. Основная масса приходится на следующие города: Саратов - 91, Энгельсский - 36, Балаковский - 20.

До 14 лет - 26, 15-17 - шесть, пятеро в возрасте 18 и 19 лет, 23 - от 20 до 29 лет, 38 - от 30 до 39 лет, 43 - от 40 до 49 лет, 39 от 50 до 59 лет, старше 60 - 59 лет.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 85, с признаками ОРВИ — 149, с бессимптомным течением — 5.

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