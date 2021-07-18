Адель Славутин и Анастасия Реброва отмечают дни рождения

Сегодня, 18 июля, главврач энгельсского перинатального центра, депутат Саратовской областной думы Анастасия Реброва празднует день рождения.

Она родилась в Энгельсе, закончила СГМУ, РАНХиГС по специальности экономиста-менеджера. Прошла обучение по президентской программе касаемо подготовки управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования.

Работала в городской стоматологической поликлинике Энгельса, местной районной больнице, возглавляла городскую поликлинику №4.

В сентябре 2017 года стала депутатом Саратовской областной думы шестого созыва от ЕР. Имеет дочь.

Кроме того, день рождения отмечает Адель Славутин, министр цифрового развития и связи. Он родился в Казани, в 2000 год закончил государственный университет по квалификации менеджера.

Работал в местных организациях в должностях, связанных с юриспруденцией.

С 2015 по 2019 являлся генеральным директором АО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон» в Саратове.

На имеющуюся должность назначен в 2020 году.

Женат и воспитывает троих детей.

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