В Балаково при падении с 14 этажа погибла женщина

Сегодняшней ночью, с 17 на 18 июля, в Балаково погибла женщина. Об этом сообщили в облспасе.

Гражданка, который было 29 лет, упала с 14 этажа дома на улице 30 лет Победы, 28.

Она погибла, тело сотрудники облспаса сняли с козырька и передали следователям.

На месте также работают медики "скорой", сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются.

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