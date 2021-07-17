В трех районах Саратова отключили холодную воду

Сегодня, 17 июля, в некоторых домах в трёх районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

На границе Заводского и Октябрьского районов из-за аварии на 3-м Солдатском проезде ориентировочно до 18 часов воду отключили в домах №1, 1а, 1в, 2 и на Чернышевского, 53.

В Ленинском районе для работ на 2-й Прокатной, 14а примерно до 8 вечера воды не будет в этом доме, а также на Измайлова, 3, 5, 7 и 1-й Прокатной, 11.

А в Волжском районе в поселке Юбилейный для ремонта на Братьев Никитиных, 14 до 20 часов отключили воду в домах №14 и 14а, а также на Исаева, 5.

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