В саратовском поселке Юбилейный пропал, возможно, дезориентированный дедушка

В Юбилейном пропал Иван Колпаков

Вчера, 16 июля, вечером волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили в своем сообществе в соцсети ориентировку на 81-летнего жителя поселка Юбилейный.

15 июля Иван Колпаков ушел из дома, но так и не вернулся. Поисковики сообщили его приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, карие глаза. Мужчина был одет в бежевую футболку, синие трико с белыми лампасами и черные мокасины.

Если вы где-то видели Ивана, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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