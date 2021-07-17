Ночью в центре Саратова горела лестничная клетка двухэтажного дома

Фото регионального МЧС

Сегодня, 17 июля, ночью в центре Саратова горел двухэтажный деревянный дом. Подробностями поделились в региональном МЧС.

Дом внутри был деревянным

В 3:07 пожарные получили сигнал об огне в доме на пересечении Мичурина и Московской. Горела лестничная клетка и кровля. На место выслали шесть пожарных расчетов.

Снаружи здание не пострадало

Площадь пожара оценили в 100 квадратных метров. Никто не пострадал. Огонь не повредил дом снаружи.

- По предварительным данным пожар произошёл из-за несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, - говорится в сообщении ведомства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.