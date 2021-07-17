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Происшествия17 июля 2021 9:14

Два фельдшера скорой попали в больницу после ДТП на даче в Саратове

Авария произошла в 8 вечера
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото региональной ГИБДД

Фото региональной ГИБДД

Вчера, 16 июля, вечером в Волжском районе Саратова, на спуске к поселку Затон, произошло ДТП с участием скорой.

В 20:00 в СНТ Сеча столкнулись автомобиль Geely и машина «скорой помощи», сообщили в региональной ГИБДД.

В результате аварии двум фельдшерам, мужчине и 24-летней женщине, потребовалась госпитализация.

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