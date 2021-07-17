День в Саратове будет жарким и дождливым

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде на сегодня, 17 июля.

В области облачность переменная, преимущественно без осадков, но возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер веет с Севера со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, шквалистые порывы – до 14 м/с. Термометры покажут от 33 до 35 градусов выше нуля.

Ночью ветер сменит направление на северо-западное. Шкала градусника будет колебаться от 19 до 24 градусов тепла.

В Саратове сейчас +25°С, к 10 утра обещают +31°С. Днем температура поднимется до +33°С, а к ночи температура опустится до +25°С. Ветра почти нет. Днем обещают слабый дождь.

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