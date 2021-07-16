Сотрудники ДПС в Саратове вытащили участника аварии из машины за ноги

Фото из Telegram-канала «ЧП Саратов»

Сегодня, 16 июля, в Саратове произошло забавное происшествие. Сотрудники ДПС за ноги вытаскивали мужчину из машины. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «ЧП Саратов».

Ситуация произошла возле дома №153 на улице Чернышевского.

На записи видно, как к Toyota Land Cruiser после столкновения с Kia Soul подходят сотрудники ДПС и медики, приехавшие на скорой. Водитель заперся в машине, отказывался выходить и даже попытался сбежать, но через 20 метров его догнали стражи порядка и при помощи очевидца вытащили за ноги из машины.

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