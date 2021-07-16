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Происшествия16 июля 2021 19:05

Водитель легковушки попал в больницу после столкновения с КамАЗом

Мужчина не уступил дорогу грузовику
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото региональной ГИБДД

Фото региональной ГИБДД

Сегодня, 16 июля, в Саратовском районе легковушка влетела в грузовик. Подробности сообщили в региональной ГИБДД.

В 14:50 на 317 километре дороги Сызрань-Саратов-Волгоград 58-летний мужчина за рулем Lada Granta не уступил дорогу КамАЗу под управлением 36-летнего водителя и врезался в грузовик.

Водителя легкового автомобиля госпитализировали.

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