Водитель легковушки попал в больницу после столкновения с КамАЗом

Фото региональной ГИБДД

Сегодня, 16 июля, в Саратовском районе легковушка влетела в грузовик. Подробности сообщили в региональной ГИБДД.

В 14:50 на 317 километре дороги Сызрань-Саратов-Волгоград 58-летний мужчина за рулем Lada Granta не уступил дорогу КамАЗу под управлением 36-летнего водителя и врезался в грузовик.

Водителя легкового автомобиля госпитализировали.

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