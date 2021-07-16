Синоптики рассказали о жаре в выходные

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на эти выходные. Обещают жару.

В субботу облачность будет переменной. Местами обещают кратковременные дожди с грозами. Ветер будет веять с севера со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, местами ожидаются шквалистые усиления до 15-17 м/с. Термометры покажут от 31 до 36 градусов выше нуля. Ночью – от 19 до 24.

В воскресенье погода будет похожей, но ветер скорректирует направление на северо-западное. Шкала градусника поднимется до +37°С.

Напомним, об аномально жаркой погоде также предупредили в региональном МЧС.

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