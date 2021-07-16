В Заводском районе отключили холодную воду

Сегодня, 16 июля, в Заводском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили «Концессии водоснабжения-Саратов».

Отключение связано с ремонтными работами на Ново-Астраханском шоссе, 55. Воды нет в домах: 55, 59, 59а, 61, 63, 65, а также №34 на Ново-Астраханской улице.

Вернуть воду планируют к 8 вечера.

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