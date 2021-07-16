Володин предложил чиновникам заранее озаботиться подготовкой кадров для медучреждений Саратовской области

Фото из Telegram-канала «Володин Саратов»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин осмотрел строящуюся детскую поликлинику в 11-м микрорайоне Солнечного-2. Об этом пишут в Telegram-канале «Володин Саратов».

В сообщению уточняется, что строительство началось после обращения местных жителей. На эти цели деньги выделили из федерального бюджета.

Сейчас возводят второй этаж поликлиники. Закончить работы планируют к октябрю.

Также поднимался вопрос кадров. Володин предложил региональному минздраву создать условия для студентов, планирующих работать в государственных медучреждениях: выплачивать стипендию, обеспечивать жильем, формировать учебный план подготовки и практику с учетом будущего места работы.

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