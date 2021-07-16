Саратовец жестоко избил собутыльницу мебелью, а после изнасиловал

Фото регионального СУ СК

Следователи Ленинского района Саратова закончили расследование убийства, сопряженного изнасилованием. Подробности сообщили в региональном СУ СК.

По данным следствия, утром 25 декабря 2020 года 38-летний саратовец предложил 45-летнему товарищу наведаться в гости к 39-летней подруге, живущей на улице Ломоносова. Компания села выпивать. В районе 11 утра младший из мужчин покинул застолье, а хозяйка квартиры вместе с новым другом переместились в комнату.

Но в один момент женщина оскорбила гостя, после чего её не менее 25 раз ударили подлокотником дивана. Горожанка попыталась сбежать, но злоумышленник, вооружившись табуретом, догнал её в коридоре и продолжил избиение, после чего совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера.

Когда до саратовца дошло, что женщина мертва, он позвонил товарищу. Тот попросил живущего в соседнем доме знакомого проверить, что случилось. Тот решил всё же обратиться в полицию. Прибыв на место, стражи порядка нашли труп и убийцу.

Мужчина вину признал. Его заключили под стражу. Дело передали в суд.

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