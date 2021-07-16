Два мальчика на мопеде попали в больницу после ДТП

Фото региональной ГИБДД

Вчера, 15 июля, в Ртищево Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадали два подростка. Подробности сообщили в региональной ГИБДД,

Около 19:15 на пересечении Дубасовского проезда и улицы Дзержинского 15-летний парень на мопеде Alpfa Trophty нарушил ПДД на перекрестке и врезался в «ВАЗ-21053» под управлением 33-летнего мужчины.

В результате аварии в больницу попали водитель мопеда и его 13-летний пассажир.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.