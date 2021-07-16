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Общество16 июля 2021 9:42

Сотни домов в центре Саратова до августа останутся без горячей воды

«Т Плюс» проводят работы
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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19 июля в центре Саратова начнется массовое отключение горячей воды. Об этом сообщает саратовский филиал ПАО «Т Плюс». Проводят гидравлические испытания трубопроводов.

Воду выключат в центре города. Это коснется абонентов на Радищева, Сакко и Ванцетти, Вольской, Мичурина, Провиантской и прочих. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Ориентировочный срок завершения работ – 1 августа.

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