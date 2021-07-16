Девять улиц в центре Саратова остались без холодной воды

Сегодня, 16 июля, в Октябрьском районе Саратова отключили холодную воду.

Для устранения повреждений на трубопроводе по адресу Дегтярная, 9 отключили воду жителям этой улицы и Большой Садовой, с дома 34 по 40. Также краны пусты на Интернациональных проездах, с 1-го по 7-й.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 8 вечера.

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