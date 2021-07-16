Последствия урагана в Саратове

Вчера, 15 июля, в Саратове прошел сильный дождь, а порывы шквалистого ветра изрядно потрепали и проредили кроны городских деревьев.

Фото и видео с мест происшествия саратовцы делились в соцсетях. Ветер и дождь буквально ломали деревья, разбрасывая ветки вокруг.

Повреждены 15 автомобилей и крыши 3-х домов. Известно также об 11 случаях обрыва электрических линий и 9 повреждениях газовых труб.

На ул. Большая Горная, 100 упавшее дерево повредило машину скорой помощи и перегородило проезжую часть. Автомобили пострадали также на улицах Соколовая, 22, пересечении Б. Горная и Горького, на Соколовой, 177, на улице Танкистов, 57 и 63.

На улице Октябрьская, 76 дерево упало на газовую трубу. В частном доме на улице Октябрьская, 74 поврежденная падением дерева газовая труба заблокировала дверь в дом, жильцы сообщили об утечке газа.

Фото из соцсети

Фото из соцсети

Фото из соцсети

Фото из соцсети

К счастью, никто не пострадал

Также саратовцы обратили внимание что дождь был сильным и шумным. Как будто природа после сильнейшей жары поторопилась все исправить таким же сильным ливнем.

В мэрии сообщили, что только официальных обращений о поваленных деревьях и слованных ветках было более 40. Низины на дорогах затопило, как это случается каждый раз, после сильных дождей.

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