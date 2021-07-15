Для саратовцев сделали карту санкционированных пляжей

Для саратовцев разработали карту пляжей. Подробности сообщили в пресс-службе Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области.

Саратовцы могут ознакомиться со всеми официально открытыми пляжами на специальной карте. Её разработали ЦУР и Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области.

На сегодняшний день в регионе работают 29 пляжей. Карта будет обновляться по мере открытия новых.

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