В Ровенском районе мужчина слишком далеко отплыл от берега, нырнул и не вынырнул

Фото регионального СУ СК

Следователи Энгельса Саратовской области проводят проверку по факту гибели в водоеме Ровенского района 54-летнего мужчины.

По предварительным данным, днем 14 июля мужчина вместе с приятелем отправился купаться на реку Тарлык, протекающую вблизи села Тарлыковка. Они отплыли на значительное расстояние от берега, где мужчина нырнул под воду и на поверхности водоема более не показался. Спасти его товарищу не удалось.

Добравшись до берега, друг погибшего сообщил о произошедшем правоохранителям. Сегодня, 15 июля, тело мужчины нашел местный житель.

- Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти мужчины, при внешнем осмотре не обнаружено. Для определения точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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