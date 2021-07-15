Шесть детей пострадали в массовом ДТП в Саратовском районе

Массовое ДТП под Саратовом, в котором пострадали десять человек Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 15 июля, в Саратовском районе произошло массовое ДТП с несколькими пострадавшими.

Примерно в 11:30 на дороге Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись Citroen под управлением 32-летнего мужчины, ГАЗ, за рулем которого был 29-летний мужчина, и KIA Optima, водителю которого 52 года.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Как уточнили в областной ГИБДД, днем 15 июля на 333 км автодороги Сызрань- Саратов - Волгоград в Саратовском районе 52-летний водитель KIA Optima выехал на встречную полосу, и по касательной столкнулся с «Газелью» под управлением 29-летнего. От удара легковушка сталкивается с Mercedes-Benz с полуприцепом, который вел 52-летний мужчина, а следом KIA допускает столкновение с Volvo и Citroën.

В результате ДТП пострадали 10 человек, 4 взрослых и 6 детей. Все доставлены в лечебное учреждение.

На настоящее время двое детей из 2013 и 2018г.р, из Citroën, а также женщина-пассажир из этого авто, госпитализированы.

В ДТП пострадали 30-летняя женщина, восьмилетний мальчик и трехлетняя девочка. Все они – пассажиры Citroen.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

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