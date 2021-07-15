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Общество15 июля 2021 13:24

Стало известно о больных коронавирусом детях Саратовской области

Юные саратовцы переносят инфекцию легче
Мария Франко
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Сегодня, 15 июля, в минздраве Саратовской области прошел брифинг по вопросам коронавируса.

Первый замминистра Станислав Шувалов рассказал о детях, болеющих коронавирусом:

- Если есть рост числа заболевших в принципе, то и среди детского населения тоже, всего 4 651 случаев, из них 18 за сутки. В ковид-госпиталях сейчас 39 детей, из них 25 с подтвержденным диагнозом. Дети переносят ковид существенно легче, чем взрослые.

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