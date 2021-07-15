В минздраве Саратовской области рассказали, как получить медотвод от прививки

Сегодня, 15 июля, в минздраве Саратовской области прошел брифинг по вопросам коронавируса.

Первый замминистра Станислав Шувалов рассказал, как можно получить метотвод от прививки от COVID-19:

- Нужно разделять противопоказания на кратковременные и постоянные. Если была аллергия на прививку или лекарственный препарат, пациенту противопоказано, но бывают временные ситуации – человек может болеть вирусным или неинфекционным заболеванием, поэтому здесь дается кратковременный медотвод. В любом случае решение принимает медработник перед прививкой. Врач должен указать срок медотвода – неделя, две, месяц. В области создана специальная комиссия, если возникают вопросы у медиков на местах. Например, если после первого укола возникает аллергическая реакция, то нужно будет принять решение о втором – делать или нет.

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