У всех пациентов саратовских ковид-госпиталей выявили пневмонию

Сегодня, 15 июля, в министерстве здравоохранения Саратовской области прошел брифинг по вопросам коронавируса.

Первый замминистра Станислав Шувалов рассказал, что на сегодняшний день в ковид-госпиталях региона лежат 2 564 человека, у 2 200 из которых диагноз подтвержден. У всех пациентов выявили пневмонию, у 2 138 пациентов она обусловлена COVID-19.

771 человек находится на кислородной поддержке, 188 – на ИВЛ.

Всего в регион поступили 526 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, привили 459 тыс. человек.

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