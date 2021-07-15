Валерий Радаев может провести прямую линию с жителями Саратовской области

Валерий Радаев может провести прямую линию Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 15 июля, «Ведомости» пишут о том, что 24 российских губернатора отреагировали на предложение Президента Владимира Путина провести аналогичную его прямую линию.

Издание пишет, что указанные главы регионов либо уже провели прямые линии, либо проведут их в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь губернатора Саратовской области Валерия Радаева Нина Попова сообщала, что глава региона планирует организовать прямую линию.

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