Глава Ртищевского района Светлана Макагон покинула пост

Светлана Макагон ушла в отставку

Сегодня, 15 июля, Ртищевское районное Собрание приняло отставку Светланы Макогон. Об этом сообщает министерство по делам территориальных образований Саратовской области.

И.о. главы района стал первый зама Александр Жуковский. До этого он был главой ИФНС России № 5 по Саратовской области.

- Сергей Зюзин поблагодарил Светлану Макогон за работу в должности главы района, отметив, высокий уровень достигнутых результатов в реализации федеральных и региональных программ на территории района и эффективное взаимодействие с жителями по социально значимым вопросам, - говорится в сообщении ведомства.

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