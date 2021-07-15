В Саратовской областной общественной палате обсудили рост конкурентности на выборах в России Фото: Александр Уриевский

Фонд исследований проблем демократии подготовил доклад о политической конкурентности и на современных выборах в России и его обсуждение прошло в региональной общественной палате сегодня, 15 июля.

Открывая экспертный круглый стол, председатель Общественной палаты области Леонид Шинчук отметил актуальность темы не только в связи с предстоящим в сентябре выборами в Государственную думу и местное самоуправление, но и новациями в избирательном процессе и законодательстве, имея в виду трехдневном голосование и работу общественных наблюдателей.

Как и авторы доклада Шинчук отметил рост конкурентности на выборах всех уровней в последние годы. Заметно растет как число кандидатов, так и самих политических партий.

В докладе авторы разделили их на четыре лиги, при этом в высшую вошли только четыре, которые представлены в сегодня в Госдуме. Шинчук не согласился с таким названием, "потому что перед законом равны все партии". Впрочем, согласился с мнениями, которые высказали на круглом столе эксперты, что не смотря на возможности заявлять о себе, на слуху в выборном процессе действительно только четыре партии.

«За словами должны стоять конкретные дела. Если дел нет, говорить не о чем», - заметил Борис Шинчук.

В ходе обсуждения эксперты - юристы, политологи, учёные саратовских вузов и действующие политконсультанты высказали свои точки зрения на представленный доклад

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