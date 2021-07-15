14 жителей Саратовской области скончались от коронавируса за сутки

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции погибли ещё 14 жителей Саратовской области.

- За прошедшие сутки новая коронавирусная инфекция унесла жизни девяти женщин и пяти мужчин в возрасте от 54 до 87 лет, - сообщили в регинальном минздраве.

Всего на 15 июля в регионе от COVID-19 умерли 1 522 человека

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